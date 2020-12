Als Haupt- und Residenzstadt war Koblenz immer auch ein Zentrum der Rechtsprechung. Auch wenn die Grundlagen hierfür in kurfürstlicher und ganz besonders auch in der napoleonischen Ära gelegt wurden, liegen die Wurzeln dessen, was für uns heute selbstverständlich ist, vor allem in preußischer Zeit. Insofern verwundert es nicht, dass die Geschichte des Landgerichts Koblenz genau 200 Jahre zurückreicht – genauer gesagt bis zum 1. August 1820.