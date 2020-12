Koblenz

Das Coronavirus und dessen Folgen haben die Kulturszene in eine tiefe Krise gestürzt. Konfrontiert mit einer mehr als ungewissen Zukunft, sehen zahlreiche Veranstalter und Künstler ihre Existenz bedroht. Die Hoffnungen ruhen in dieser Situation vor allem auf der Politik, die in dieser Woche bereits tätig wurde: Im Eiltempo haben Bundestag und Bundesrat ein Rekordhilfspaket im Umfang von 156 Milliarden Euro geschnürt. Und doch halten sich gerade in der freien Kulturszene Bedenken, dass das Geld am Ende nicht bei allen ankommen könnte. Wir haben mit der Koblenzer Kulturdezernentin Margit Theis-Scholz über die Corona-Krise, deren Auswirkungen und mögliche Lösungsansätze gesprochen.