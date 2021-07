Koblenzer Impfzentrum zieht im Oktober um: Neuer Standort im Metternicher Feld

Der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch hat es jüngst angekündigt: 23 der 32 Impfzentren in Rheinland-Pfalz werden spätestens zum 30. September 2021 komplett schließen. Neun weitere Impfzentren, darunter auch Koblenz, sollen zum 1. Oktober 2021 in einen Stand-by-Betrieb wechseln. Doch was bedeutet das?

„Sollte es einen erhöhten Impfbedarf geben, so sollen die neun vom Land ausgewählten Impfzentren binnen 72 Stunden ihren Betrieb wieder aufnehmen können“, erklärt der Koblenzer Impfkoordinator Olav Kullak den Gedanken hinter dem Abrufmodell des Landes für die Impfzentren. Für Koblenz bedeutet dies auch einen Umzug.

„Wir wollen die CGM-Arena nach dann rund eineinhalb Jahren wieder komplett für Sport- und Kulturveranstaltungen sowie Messen zur Verfügung stellen. Daher ist ein Umzug ab Oktober notwendig“, erklärt Oberbürgermeister David Langner. Durch die pandemiebedingte enge Zusammenarbeit mit dem MVZ-Labor Koblenz konnte die Stadt innerhalb kürzester Zeit bereits einen Alternativstandort finden, so die Stadt in einer Pressemitteilung.

Das Labor Koblenz plant derzeit die Errichtung eines diagnostischen Zentrums in der Straße „Im Metternicher Feld“ im Gewerbepark Metternich II. Aktuell entsteht eine Lagerhalle, die sich wenige Wochen vor der Fertigstellung befindet. Diese wird das Labor Koblenz der Stadt Koblenz für das Stand-by-Impfzentrum zur Verfügung stellen. Gleichzeitig soll dort die zurzeit ebenfalls in der CGM-Arena untergebrachte Corona-Ambulanz ab Oktober in Betrieb sein. Im Gegensatz zum Impfzentrum, das nur auf Abruf bereitsteht, wird diese Einrichtung allerdings dauerhaft, so lange sie benötigt wird, ab Oktober am neuen Standort „Im Metternicher Feld“ geöffnet sein.

„Wir haben hier unter anderem eine ausreichende Zahl an Parkplätzen, die an und um den neuen Standort herum verfügbar sind. Außerdem ist der dortige Gewerbepark gut mit dem ÖPNV erreichbar“, zählt Bürgermeisterin Ulrike Mohrs zwei Vorteile des neuen Standortes für Corona-Ambulanz und Impfzentrum ab Oktober auf.

Für Rüdiger Walscheid, neben Axel Thuy Geschäftsführer des Labors Koblenz, ist die Unterstützung der Stadt selbstverständlich: „Wir pflegen nicht erst seit der Corona-Pandemie eine sehr gute Zusammenarbeit mit der Stadt Koblenz“, heißt es in der Pressemitteilung.

Oberbürgermeister David Langner und Bürgermeisterin Ulrike Mohrs danken für die Unterstützung: „Wir sind dem Labor Koblenz sehr dankbar dafür, dass wir innerhalb kürzester Zeit diese sehr gute Standortlösung finden konnten.“

Die Planungen für das neue Stand-by-Impfzentrum im Gewerbepark Metternich II laufen unter der Federführung von Impfkoordinator Olav Kullak unterdessen bereits auf Hochtouren. Nach Fertigstellung der Lagerhalle soll im September die Halle eingerichtet und für die Bedürfnisse von Impfzentrum und Corona-Ambulanz ausgestattet werden, sodass ab Oktober ein fließender Übergang von der CGM-Arena an den neuen Standort möglich wäre. Nach den derzeitigen Planungen des Landes Rheinland-Pfalz soll das Stand-by-Impfzentrum in Koblenz ab Oktober 2021 vorerst bis 30. April 2022 auf Abruf bereitstehen.