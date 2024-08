Plus Koblenz

Koblenzer Hochschulseelsorger geht in den Ruhestand – nach fast 40 Jahren

i Nach fast 40 Jahren als Hochschulseelsorger in Koblenz geht Guido Groß in den Ruhestand. Foto: Bistum Trier/Julia Fröder

Fast 40 Jahre Hochschulseelsorger in Koblenz zu sein, sei nicht sein Plan gewesen, betont Guido Groß. Doch dann hat er sein Berufsleben nach dem Theologiestudium in Freiburg und Trier am Deutschen Eck verbracht. Nun geht er in den Ruhestand.