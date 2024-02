Plus Koblenz Koblenzer Gruppe ist enorm gewachsen: Omas (und Opas) stehen auf gegen rechts Erst waren es zwei, dann sieben. Und zu dem Treffen vor ein paar Tagen im Koblenzer Kurt-Esser-Haus kamen sogar etwa 25 neue Menschen. Nicht nur Omas, aber tatsächlich nur Frauen. Dabei ist „Omas gegen rechts“ eigentlich eher ein Name – drin sein können auch Opas, Frauen und Männer ohne Kinder, ohne Enkel, auch Jüngere. Von Doris Schneider

Wichtig ist den Initiatorinnen allerdings: „Jede und jeder kann mitmachen, solange der Kern der Frauenbewegung weiter besteht.“ Omas gegen rechts ist der Ursprung, die Gruppen gibt es jetzt überall, auch in anderen Ländern, sagt die Koblenzer Initiatorin. Und weil der Name so bekannt und prägnant sei, halte man auch daran fest. Ihren ...