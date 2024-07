Plus Koblenz Koblenzer Fort Konstantin wird zur Bühne: Schauspiel und Rocktheater unter freiem Himmel Von Alexander Thieme-Garmann i Nicht nur „Die Möwe“, das Foto zeigt eine Probe, sonder auch „The Ballad of Lucy Jordan“ sind im Fort Konstantin unter freiem Himmel zu sehen. Foto: Alexander Thieme-Garmann Mit zwei frischen Produktionen kehrt das „Schauspiel im Denkmal“ ab Anfang August auf Fort Konstantin zurück. Lesezeit: 2 Minuten

Die theaterfreundliche Location wird am Freitag, 2. August, 20 Uhr, zunächst Schauplatz der Premiere von Anton Tschechows Komödie „Die Möwe“ sein, bevor am Donnerstag, 8. August, 20 Uhr, das Rockmusik-Drama „The Ballad of Lucy Jordan“ dort debütiert. Beide Stücke werden unter freiem Himmel aufgeführt. Axel Hinz, Leiter des Theaterensembles, zeichnet ...