Plus Koblenz Koblenzer Fachleute berichten: Wenn Kinder nicht zur Schule gehen, können massive Probleme dahinterstecken Von Doris Schneider i Wenn Kinder eigentlich in der Schule sein müssten, es aber nicht sind, können echte Probleme dahinterstecken. Umso wichtiger ist es, dass Eltern, Lehrkräfte, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Schulpsychologinnen und Schulpsychologen genau hinschauen. Foto: Jens Kalaene/picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild Schulverweigerung hat viele Gesichter: Da gibt es 15-Jährige, die statt in die Erdkundestunde zu gehen, lieber im Einkaufszentrum rumhängen und Konsolenspiele zocken. Da gibt es 17-Jährige, die panische Angst vor Prüfungen haben und richtig krank werden, weil sie den Stress nicht aushalten. Es gibt Kinder, die zwar in der Klasse sitzen, aber innerlich ganz weit weg sind. Und es gibt schon Siebenjährige, die zu Hause sagen, sie hätten Bauchweh und viele, viele Fehltage anhäufen. Lesezeit: 5 Minuten

Alle diese Fälle fassen Experten unter dem Stichwort „Schulabsentismus“, also Abwesenheit von der Schule, zusammen. Dahinter steckt manchmal jugendlicher Spaß, aber oft genug eine richtig schlimme Leidensgeschichte. Die pausiert in der Regel in den nun anstehenden Ferien nur – „weg“ geht das Thema in den seltensten Fällen von allein. 1 Wie ...