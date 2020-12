Koblenz

Die Ermittlungen nach den beiden Polizei- und SEK-Einsätzen im Drogenhändlermilieu vor gut einem Monat dauern weiter an. Das berichtet die Staatsanwaltschaft Koblenz auf Nachfrage unserer Zeitung. Durchsucht worden waren die Shisha-Bar Zweite Heimat am Florinsmarkt sowie eine weitere Lokalität in Koblenz. Staatsanwalt Thorsten Kahl bestätigt jetzt die Information unserer Zeitung, dass es sich beim zweiten Einsatzort um den Istanbul-Grill in Koblenz handelt.