130 Menschen sind im vergangenen Jahr laut DLRG-Angaben deutschlandweit in einem Fluss ertrunken. Und auch im laufenden Sommer reißen die Meldungen von Todesopfern nicht ab, die das Bad in den fließenden Gewässern mit ihrem Leben bezahlen – so wie kürzlich erst wieder drei junge Mädchen in Duisburg.