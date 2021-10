Die Zahl derjenigen, die sich mit Corona infizieren, ist aktuell überschaubar. Dennoch haben die Mitarbeiter in der neuen Corona-Ambulanz in Metternich gut zu tun. Denn PCR-Labortests müssen zigfach werktags gemacht werden: vor Krankenhaus- oder Reha-Aufenthalten, nach positiven Schnelltests beispielsweise in Schulen oder weil jemand Symptome hat, die das Coronavirus auslösen kann.