Plus Koblenz

Koblenzer CDU-Chef Josef Oster: „Wir sollten klar an der Seite Israels stehen“

i Josef Osterist seit dem vergangenen Landesparteitag Dialogbeauftragter für jüdisches Leben in der CDU. Foto: Laurence Chaperon

Josef Oster hat seit Kurzem eine neu geschaffene Funktion in der Landes-CDU inne. Der Christdemokrat ist „Dialogbeauftragter für das jüdische Leben in Rheinland-Pfalz“ innerhalb seiner Partei. Was es mit diesem Vorstandsposten auf sich hat, was Deutschland mit Blick auf den eskalierenden Konflikt im Nahen Osten tun – oder auch nicht tun – sollte und wie er auf den Hamas-Terrorangriff aus Israel am 7. Oktober blickt, der sich heute jährt, berichtet er im Interview mit der Rhein-Zeitung.