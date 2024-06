Plus Koblenz Koblenzer CDU wird stärkste Fraktion: „Linksbündnis verhindert, alle Wahlziele erreicht“ Von Jan Lindner i Die Koblenzer CDU, hier beim Kreisparteitag Anfang April, ist im Stadtrat wieder stärkste Kraft. Foto: Winfried Scholz (Archiv) Die CDU ist wieder stärkste Kraft im Koblenzer Stadtrat. Bei der Kommunalwahl kam die Union auf 27,6 Prozent der Stimmen; umgerechnet sind das 15 der 56 Ratssitze. Die Grünen verloren drei Mandate im Vergleich zur Kommunalwahl 2019. Der zweite Tag der Stimmenauszählung wirbelte das Ergebnis noch einmal durcheinander. Lesezeit: 6 Minuten

Bis Redaktionsschluss am Montagabend waren nur 114 der insgesamt 116 Stimmbezirke in Koblenz ausgezählt, weil zwei USB-Sticks defekt waren, wie ein Stadtsprecher gegenüber unserer Zeitung sagte. Nachdem am Montag auch die Personenstimmen ausgezählt waren, legte die CDU noch einmal im Vergleich zu Sonntagabend zu; die AfD kam nun auf sechs ...