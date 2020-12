Koblenzer Busse fahren nach Notfahrplan: Alle Infos auf einen Blick

Archivierter Artikel vom 15.03.2020, 15:59 Uhr

Die Koblenzer Verkehrsbetriebe (Koveb) fahren seit dem Wochenende nach dem Sonntagsfahrplan. Geplant ist, diesen Sonntagsfahrplan vom Montag an um einen Stundentakt zu ergänzen.

Auf allen Koveb-Linien beginnt der Fahrbetrieb dann zwischen 5 und 6 Uhr. Die Abfahrtzeiten werden sich hinsichtlich der „Minutenzeiten“ an den Zeiten des Sonntagsfahrplans orientieren, heißt es in einem Schreiben der Koveb. Beispiel: Sonntags fährt die Linie 3 normalerweise erstmals um 8.15 Uhr ab Hauptbahnhof. Von heute an fährt die Linie 3 dort zusätzlich um 5.15, 6.15 und 7.15 Uhr ab. Die Linie 4 wird im Rahmen des Notfahrplans auch bis zum Globus fahren. Auch die Linie 20 wird den Stundentakt übernehmen.

Die neuen Fahrplandaten gibt es hier

Die VRM-App wird die neuen Fahrzeiten des Notfahrplans erst ab Mittwoch, 18. März, ausweisen, teilen die Koveb mit. Bis dahin weist die VRM-App noch die alten und derzeit falschen Fahrplanzeiten aus. Weitere Informationen: www.koveb.de, Telefon 0261/402-200 00 oder -666 00 (täglich 8 bis 16 Uhr)