Koblenz/Berlin

Das politische Berlin hat schon viele besondere, außergewöhnliche und aufregende Tage erlebt. Aber was am Mittwoch rund um den Bundestag und in den Gebäuden der Abgeordneten vor sich ging, hat eine neue Dimension. Die Szenen, die sich um die Abstimmung im Parlament zum Infektionsschutzgesetz abspielten, finden auch die beiden heimischen Bundestagsabgeordneten Josef Oster (CDU) und Detlev Pilger (SPD) „bedenklich und besorgniserregend“.