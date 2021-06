Koblenzer beteiligen sich an bundesweiter Aktion: DGB warnt vor weiter steigenden Mieten

Die steigenden Mieten werden für immer mehr Menschen zu einem großen Problem, vor allem dann, wenn sie sich eine neue Bleibe suchen müssen. Etwas besser stehen vor allem diejenigen da, die schon länger in einer Wohnung leben und sich deshalb auf einen älteren Mietvertrag und damit auf rechtliche Grenzen berufen können. Auch in Koblenz beobachtet der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) die Entwicklungen mit großer Sorge. Genau deshalb beteiligten sich Gewerkschaftsmitglieder an einem bundesweiten Aktionstag,