Plus Koblenz Koblenzer Baudezernat: Kandidaten stellen sich vor Andreas Lukas und Oliver Stracke wollen Baudezernent in Koblenz werden, die Nachfolge von Bert Flöck antreten. Auf Einladung der Stadtratsfraktion der Freien Wähler sind die beiden Bewerber nun zu einer muntere Diskussionsrunde in die DRK-Begegnungsstätte gekommen. Von Peter Meuer

Die Nachspielzeit läuft bereits, es ist ein gutes Stück nach sieben, da geht es dann doch noch einmal um Andreas Lukas' grüne Wurzeln. Christian Altmaier formuliert aus, was auch Besuchern des Vortrags in der DRK-Begegnungsstätte an der Liebfrauenkirche unter den Nägeln brennt. Die Frage: Wird Lukas nur für grüne Parteigänger ...