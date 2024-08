Plus Koblenz Koblenzer Autohaus Moll steht vor dem Aus: Was wird aus Mitarbeitern und Kunden? Von Jan Lindner i Das Aachener Firma Moll Automobile hat in Koblenz an der B 9 drei Standorte. Dort werden Toyota, Mazda und Nissan verkauft. Fotos: Sascha Ditscher Foto: Sascha Ditscher Der Koblenzer Standort von Moll Automobile an der B 9 steht vor dem Aus. Nach Recherchen unserer Zeitung soll das Autohaus mit den Marken Mazda, Toyota und Nissan in Höhe der Tankstellen Am Sender am 31. Oktober dieses Jahres schließen. Angeblich sollen erhöhte Mietforderungen der Grund sein. Diesen Vorwurf weist der Grundstückseigentümer allerdings von sich. Lesezeit: 3 Minuten

Seit Anfang Januar 2017 ist die Moll Automobile GmbH & Co. KG auch mit einem Standort in Koblenz vertreten. Die drei Immobilien in den Straßen Am Berg 3, Am Berg 7 und in der Von-Kuhl-Straße 17 haben eine langjährige Autohaus-Tradition. Hier war einst die Tix-Gruppe ansässig, mit den Marken Toyota ...