Koblenz

Der „Mitnahmeeffekt“ vor der großflächigen Schließung der Gastronomiebetriebe blieb am Wochenende aus. Während in anderen Städten wegen Halloween in den Kneipen noch einmal das Leben pulsierte, blieb es in Koblenz ruhig, zum Teil sogar sehr ruhig. Diesen Gesamteindruck bestätigte auch die Stadtverwaltung.