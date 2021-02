Der Anschlag von Trier, bei dem ein Amokfahrer am 1. Dezember vor der Porta Nigra fünf Menschen getötet und 24 verletzt hatte, hat die Diskussion über die Sicherheit von Innenstädten im Land erneut entfacht. In Koblenz wird aktuell untersucht, wie problematische Stellen in der Fußgängerzone und an Plätzen Anschlägen mit Autos oder Lkw geschützt werden könnten.