Koblenz und Lahnstein: Erneut rufen falsche Polizeibeamte an

Derzeit kommt es in den rechtsrheinischen Stadtteilen von Koblenz wie auch im Stadtgebiet Lahnstein vermehrt zu Anrufen von falschen Polizeibeamten.

Besonders häufig ruft offenbar eine weibliche Person an, die sich als Polizistin ausgibt und erzählt, dass es zum Einbruch in der Nachbarschaft gekommen sein soll, teilen die Polizeidirektion Koblenz und die Polizeiinspektion Lahnstein mit. Die Polizei appelliert, solche Gespräche sofort zu beenden und die örtliche Polizeidienststelle zu informieren. Zudem sollte unbekannten Personen auf keinen Fall die Tür geöffnet werden. Es sollten auch keine Auskünfte zu Geld- und Vermögenswerten am Telefon gegeben werden .