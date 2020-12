Zu dieser hatte der Politiker ein ganz besonderes Verhältnis: Giscard d'Estaing war gebürtiger Schängel und verließ als kleines Kind die Stadt. Am 2. Dezember verstirbt er nun im Alter von 94 Jahren an den Folgen einer Corona-Infektion, und Koblenz trauert um den Staatsmann. Seine Wurzeln waren Giscard immer wichtig, zur Verleihung der Ehrenbürgerwürde sagte er 2006 in Koblenz: „Heute ist ein großer Tag für mich.“