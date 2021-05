Einige Auflagen gibt es natürlich noch, aber in Koblenz ist zurzeit vieles wieder möglich: Man kann zum Beispiel in Geschäfte gehen, vor (und bald wahrscheinlich auch in) vielen Restaurants und Cafés sitzen, und die Inzidenzwerte sinken weiter. Ein Neustart, auf den viele lange gewartet haben – und den auch die Stadt Koblenz unterstützen will.