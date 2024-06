Koblenz spielt: Die gesamte Innenstadt wird am Samstag zum Kinderparadies

Der Stadtjugendring Koblenz präsentierte den Event erstmals 2004 in der Innenstadt von Koblenz. Die Veranstaltung war aufgrund der Corona-Pandemie und Veränderungen im Stadtjugendring in den vergangenen Jahren ausgefallen. Diese Aufnahme von „Koblenz spielt“ auf dem dem Platz an der Herz-Jesu-Kirche stammt aus dem Jahr 2017. Foto: Sascha Ditscher