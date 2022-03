Warum dauert es so lange, bis Flüchtlinge in Deutschland arbeiten dürfen? Wie funktionieren die Verwaltungsabläufe, um Integrations- und Sprachkurse zu organisieren? Sollten straffällig gewordene Flüchtlinge schnell abgeschoben werden – oder nicht? Und: Wie schaut es generell mit einer ethischen Verpflichtung aus, Menschen in Not zu helfen? Von all diesen verschiedenen Facetten her wurde das Flüchtlingsthema im Rahmen einer Podiumsdiskussion in der Uni in Koblenz beleuchtet.