Metternich

Koblenz braucht mehr Wohnraum, und zwar viel mehr. In der Stadt werden deutlich zu wenige neue Wohnungen gebaut, um den Bedarf zu decken – und gerade deshalb ist es umso wichtiger, dass an einem der Ortseingänge von Metternich ein großes Baugebiet entstehen soll, in dem Wohnungen für zahlreiche Menschen entstehen.