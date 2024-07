Plus Koblenz

Koblenz liest (s)ein Buch: Autor Thees Uhlmann im Gespräch

i Gute Laune versprühen Theaterintendant Markus Dietze (von links), Chefdramaturgin Juliane Wulfgramm, der Schriftsteller Thees Uhlmann, Kulturdezernent Ingo Schneider und EVM-Vorstand Mithun Basu während der Talkrunde in der Buchhandlung Reuffel. Foto: David Müller/David Mueller

Was würden Sie tun, wenn auf einmal der Tod an ihrer Tür klingelt? Genau das passiert dem Ich-Erzähler von „Sophia, der Tod und ich“, der ab dem Moment, in dem er die Tür öffnet, eigentlich nur noch drei Minuten zu leben hat. Doch es kommt anders. Es entwickelt sich einer der ungewöhnlichsten Roadtrips der Literaturgeschichte.