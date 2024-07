Koblenz hat jetzt eine Kulturlotsin: Das sind ihre Aufgaben

Anzeige

Als feste Ansprechpartnerin soll Färber Kulturschaffenden bei Anfragen oder der Planung von Veranstaltungen helfen. „Ich freue mich, die Kulturschaffenden in Zukunft durch die Landschaft der Stadtverwaltung zu lotsen und zu unterstützen, wo ich kann“, sagt Färber zu ihrem Amtsantritt.

Die Stadt sieht Potenzial in der Zusammenarbeit mit der freien Kulturszene. Das auszuschöpfen, wird künftig die Aufgabe der Kulturlotsin sein. Sie soll vermitteln und vernetzen, heißt es in einer Pressemeldung der Stadt. „Gerne können mich Koblenzer Kulturschaffende kontaktieren, wenn sie Fragen, Anliegen oder Anregungen haben“, betont Färber. „Besonders wenn Kulturschaffende bei den Ämtern mit der Veranstaltungsplanung nicht weiterkommen, bitte ich sie, sich mit mir in Verbindung zu setzen.“

„Mehr Bürgerfreundlichkeit im Bereich Kultur“

Kulturdezernent Ingo Schneider sieht in der neu geschaffenen Position einen wichtigen Schritt für mehr Offenheit und Bürgerfreundlichkeit im Bereich der Kultur. „Mit Kim Viola Färber hat die Verwaltung für alle Kulturschaffenden, die Rat oder Hilfe brauchen, nun ein neues Gesicht“, so Schneider.

Färber hat an der Universität Koblenz und an der Macquarie University in Sydney Kulturwissenschaft im Bachelor of Arts studiert. Von Juni 2022 bis September 2023 betreute sie die Ausstellung „Romanticum“ in Koblenz. Dort übernahm sie Aufgaben in der Kundenbetreuung, Veranstaltungsplanung, Social-Media-Betreuung und im Marketing.

Von 2018 bis 2022 arbeitete die Kulturlotsin im Victoria und Albert Museum in London. Dort war sie im Bereich der Entwicklung und des Einkaufs von Produkten tätig. Ein Praktikum absolvierte sie in der Kultur- und Presseabteilung der Deutschen Botschaft in Hanoi. Ehrenamtlich tätig war sie zudem in England bei „Not1More“ und „Carers Worldwide“ im Projektmanagement und in Recherchearbeit.