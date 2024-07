Plus Kobenz

Koblenz feiert buntes, vielfältiges Sommerfest: Höhepunkt ist das Feuerwerk bei Rhein in Flammen

i Unbestrittener Höhepunkt des dreitägigen Sommerfestes ist immer das große Abschlussfeuerwerk, zu dem sich die Schiffe nach ihrem Korso unterhalb der Festung Ehrenbreitstein sammeln. Das Fest steigt vom 9. bis 11. August in Koblenz und den Nachbargemeinden am Rhein. Foto: Koblenz-Touristik/Dominik Kretz/KoSoFemitRiF2024

Alle Jahre wieder? Ja, irgendwie ja: Traditionell am zweiten Wochenende im August findet in Koblenz Rhein in Flammen statt. Erstmals im Nach-Buga-Jahr 2012 in dieser Form ausgeweitet und ergänzt durch das dreitägige Sommerfest am Rhein. „Alle Jahre wieder“ stimmt aber nur halb. Denn das Programm wird immer weiter entwickelt und ist in diesem Jahr so bunt wie nie, sagt Jan Moryson, Veranstaltungsleiter bei der Koblenz-Touristik. Die wichtigsten Infos.