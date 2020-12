Koblenz

In der neuen Klimaschutzkommission haben sich am Dienstag auch die vier Experten vorgestellt, die ihr angehören. Sie zeigten, wo sie Potenzial sehen, die Treibhausgasemissionen in Koblenz zu reduzieren (Ziel: 50 Prozent bis 2030) und die Stadt an die Folgen des Klimawandels anzupassen.