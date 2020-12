Koblenz/Kreis MYK

In Koblenz gibt es aktuell elf Menschen, die sich mit dem Corona-Virus infiziert haben. Alle Schulen und Kitas in der Stadt Koblenz und im Landkreis MYK bleiben ab Montag, 16. März, bis zum 20. April geschlossen. Das teilen Stadt und Kreis am Freitagmittag in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit.