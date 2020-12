Koblenz/Region

Trinken die Leute in Zeiten von Corona mehr? Offenbar nicht. Denn die Krise hat die Brauereien voll erwischt. In der Gastronomie sitzt niemand mehr und trinkt was, keine Vereinsfeste und Veranstaltungen, noch nicht mal zum Geburtstag wird angestoßen. Das hat negative Auswirkungen aufs Geschäft. Wir erkundigten uns bei Brauereien in Koblenz, Mendig, Lahnstein und Hachenburg nach der aktuellen Lage.