Es ist erst wenige Tage her, als Fred Pretz, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Vallendar, einen Anruf erhalten hat. Am anderen Ende: Michal Golenia, der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Murów, der polnischen Partnerstadt von Vallendar. Sie brauchen Lebensmittel, sagt Golenia, und zwar dringend, denn nicht nur Tausende Flüchtlinge aus der Ukraine sind in seine Gemeinde gekommen und müssen versorgt werden, auch für die Bevölkerung werden die Grundnahrungsmittel knapp.