Koblenz

Einsam ist es zurzeit in den Altenheimen, auch im AWO-Seniorenzentrum Laubach in der Südlichen Vorstadt. Besuch ist hier schon lange nicht mehr erlaubt, nur zwei ältere Damen sitzen an diesem sonnigen Tag unter einem Sonnenschirm im Innenhof. Eine Pflegerin mit einem Mundschutz verschwindet in einem der Gebäude. Bis auf das Plätschern des Springbrunnens ist es vollkommen ruhig.