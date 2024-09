Klimatage in Koblenz: Waldexkursion, Hitzezelt und weitere Mitmachaktionen

Ein Außenthermometer in einem Kleingarten zeigt die Temperatur von knapp 40 Grad an. (Symbolbild)

Ein Außenthermometer in einem Kleingarten zeigt die Temperatur von knapp 40 Grad an. (Symbolbild)

Im Hitzezelt kann man etwa erleben, was beim Klimawandel passiert, und mit dem Ergometer selbst Strom erzeugen. Eine Tauschbörse bietet Kleidung und Bücher an. Auch für Kinder gibt es ein buntes Programm.

Die Fairtrade-Steuerungsgruppe der Stadt Koblenz lädt zwischen 10 und 14 Uhr zum kostenlosen fairen Klimafrühstück ein. Von 12 bis 13.30 Uhr wird ein Stadtrundgang „Koblenz geht fair“ angeboten, der über den nachhaltigen Konsum in einer globalisierten Welt anhand positiver Beispiele in Koblenz aufklärt. Im Dreikönigenhaus können die Besucher die Ausstellung „Bergbau in Peru – Reichtum geht – Armut bleibt“ anschauen, die aufzeigt, welche Umweltprobleme und sozialen Auswirkungen Bergbauprojekte in Peru haben. Von 14 bis 16 Uhr gibt es dort Führungen von Hartmut Heidenreich (Anmeldung: E-Mail achim.trautmann@bund-rlp.de). Sieglinde Karges singt ab 15 Uhr französische Liebeschansons.

Exkursion durch den Wald

Eine Waldexkursion „Oldies but Goldies“ unternimmt die Waldschutzinitiative Waldwende-jetzt am Sonntag, 15. September, um 11 Uhr. Dabei lernen die Teilnehmer alte Bäume kennen und erfahren ihre Geschichten. Anmeldung: E-Mail waldwendejetzt.mittelrhein@t-online.de.

Für Donnerstag, 19. September, 18 Uhr, lädt das Bau- und Energie Netzwerk (BEN) Mittelrhein zu einem Vortrag bei der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung HfGG mit Helmut Tibes ins Dreikönigenhaus ein. Thema: „Unsere Zukunft ist elektrisch – Warum wir bald mit Strom heizen und Auto fahren“.

Am Freitag, 20. September, ist weltweiter Klimastreiktag. In Koblenz rufen Fridays for Future zum Klimastreik auf, der um 16 Uhr am Hauptbahnhof startet.