Krieg und Seuchen waren schon immer Geißeln der Menschheit. Gerade in Krisenzeiten wie heute erhalten Monumente, die an die Tragödien der Vergangenheit erinnern, eine erhöhte Aufmerksamkeit – und sehr oft eine erschreckende Aktualität. Eines dieser stummen Mahnmale befindet sich am nördlichen Ende des Bahndamms in der Löhrstraße.