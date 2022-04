Überall in der Region engagieren sich Menschen seit dem Beginn des Kriegs für Hilfsbedürftige in und außerhalb der Ukraine – mit großen und kleinen Aktionen. So auch die siebenjährige Hannah Fachbach aus Arenberg, die hier stellvertretend für viele genannt wird: „Ich habe gesehen, dass in der Ukraine Krieg ist, und wollte helfen“, sagt die Erstklässlerin ganz selbstverständlich.