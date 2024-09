Plus Koblenz

Kitakongress an der Hochschule Koblenz: Mehr als 300 Personen bilden sich weiter

i Rund 330 Teilnehmende aus dem Bereich der Kindertagesbetreuung haben sich in der Hochschule Koblenz eingefunden, um sich über pädagogische Ansätze, Qualitätsentwicklung und systematische Perspektiven auszutauschen. Foto: Nadine Henning

Unter dem Motto „Täglich grüßt der Kitaalltag – den Betrieb Kita pädagogisch Wahrnehmen“ fand an der Hochschule Koblenz der achte Kongress für Kindertageseinrichtungen (Kitas) statt. Veranstaltet wurde der Kongress vom Ministerium für Bildung des Landes Rheinland-Pfalz (BM) in Kooperation mit dem Institut für Bildung, Erziehung und Betreuung in der Kindheit.