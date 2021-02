Ohne große Feier ist der Erweiterungsbau der städtischen Kita Haus für Kinder in Betrieb genommen worden. Für die Kinder war es ein Tag der Freude. „Sie sind begeistert, dass sie nun mit ihrer Größe überall aus dem Fenster schauen können, die bis zur halben Kindesgröße nach unten reichen“, beschreibt Kita-Leiterin Petra Krämer das, was die Kinder an diesem Morgen vielleicht am meisten an dem neuen Gebäude fasziniert.