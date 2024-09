Plus Koblenz Kirchturmuhr funktioniert wieder: „Glockepitta‘scher“ engagieren sich für Pfarrkirche St. Peter in Neuendorf Von Peter Karges i Zusammen mit ehrenamtlichen Helfern gelang es Peter Jakubowski, Uhrenliebhaber und Tüftler aus der Nähe von Frankfurt, das Uhrwerk der Kirchturmuhr wieder in Gang zu setzen. Foto: Oliver Seis Mehr als anderthalb Jahre stand die Kirchturmuhr der Pfarrkirche St. Peter in Neuendorf still. Nun läuft sie wieder. Eine Gruppe Ehrenamtlicher hat sich der Sanierung des Turms angenommen. Lesezeit: 3 Minuten

„Wenn es auf der Kirchturmuhr sechs Uhr ist, dann bist du wieder zu Hause“. Etliche Kindergenerationen werden diesen Satz wohl in Neuendorf in den vergangenen Hundert Jahren gehört haben. Allerdings kaum in jüngster Zeit, denn die Uhr der unweit vom Rheinufer gelegenen katholischen Pfarrkirche St. Peter stand zuletzt mehr als ...