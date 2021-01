Koblenz

Wie jeden Tag werden die Glocken in der Pfaffendorfer Kirche Peter und Paul am Mittwoch, 20. Januar, um 18 Uhr läuten. Doch an diesem Abend wird es nicht nur das übliche Angelusgebet sein, das sie begleiten, sondern gedanklich auch die Amtseinführung des neuen amerikanischen Präsidenten Joe Biden.