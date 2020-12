Koblenz

Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat am 24. Juni mehrere Datenträger in den Büro- und Wohnräumen eines 54-Jährigen beschlagnahmt, der in Koblenz für den Kinderschutzbund tätig war. Der Kinder- und Jugendtherapeut wird verdächtigt, kinderpornografisches Material besessen und weiterverbreitet zu haben. Und: Er ist vermutlich nicht der einzige pädophile Verdächtige, auf den sich die Ermittler in unserer Region derzeit konzentrieren müssen. Das lassen die Zahlen aus dem vergangenen Jahr vermuten.