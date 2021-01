Koblenz

Koblenz/Kreis MYK. Er soll in 1119 Fällen kinderpornografische Schriften besessen und in 24 Fällen anderen Personen kinderpornografische Fotos und Videos verschafft haben: Deshalb hat die Koblenzer Staatsanwaltschaft einen ehemaligen Mitarbeiter des Koblenzer Kinderschutzbundes angeklagt. Die Behörde erhob die Anklage Mitte Dezember beim Amtsgericht in Koblenz, wie sie jetzt mitteilte. Laut der Staatsanwaltschaft hat der Mann die Straftaten eingeräumt.