Lützel

Kinder wachsen sehr schnell aus ihren Kleidern heraus. Manchmal sogar so schnell, dass sie ihre neue Kleidung nur einmal oder sogar gar nicht tragen konnten. Mit einem Gang in das Kinderkaufhaus in Lützel können gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden: Einerseits können dort alte, nicht (mehr) passende Kleider abgegeben werden, andererseits können für die Kinder dort gleich neue Kleider gekauft werden. Doch es sind nicht nur Hosen, Shirts oder gar Kostüme, die das Kinderkaufhaus anbietet: Auch Spielzeug oder sogar Kinderwagen gehören zu den Artikeln, die dort für kleines Geld angeboten werden.