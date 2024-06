Plus Koblenz

Kinderbuch über den Garten Herlet: Von Schweinchen Rosa, das Malen lernte

Von Alexander Thieme-Garmann

i Schüler der Grundschule Ehrenbreitstein waren im Garten Herlet zu Gast, um von Vorleser Arminius Pellenz unterhalten zu werden. Foto: Alexander Thieme-Garmann

Autorin Bine Voigt hat schon viele Kinderbücher über Koblenz geschrieben. Mit ihrem neuesten will sie nicht nur die Kreativität bei Kindern wecken, sondern auch eine bleibende Erinnerung an den Garten Herlet in der Koblenzer Altstadt schaffen. Bei einer Vorlesung im besagten Garten lauschten Grundschulkinder aus Ehrenbreitstein der Geschichte von Schweinchen Rosa.