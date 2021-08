Im Straßencafé gibt es heute zwei Apfelsaft zum Preis von einem: Die Bürger haben noch nicht so viel Geld, da muss man die Kunden ein bisschen ködern. Heute, am ersten Wochentag in Schängelheim, gibt es nämlich nur eine Art Begrüßungsgeld. Der Wirtschaftskreislauf muss erst mal anlaufen.