Plus Kettig

Kettiger Kidstreff: Im mobilen Internetcafé lernen Kinder digitale Medien kennen

Von Kim Fauss

i Ob Autorennen, Spongebob oder Lego Star-Wars: Die Kinder aus dem Kettiger Kidstreff sind begeistert von den Videospielen, an denen sie sich beim Projekt „Lokal-Global“ ausprobieren dürfen. Foto: Kim Fauss

Ein Highlight für die Kinder: Für zwei Wochen dürfen sie im Kidstreff Kettig Computerspiele spielen – im Takt von 15 Minuten. Das spricht sich schnell rum, denn schon am zweiten Tag der Aktion sind doppelt so viele Kinder da. Was hinter der Aktion steckt: