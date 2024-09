Plus Koblenz

Kennenlernen, was einem fremd ist: Interkulturelle Wochen in Koblenz starten im September

Von Alexander Thieme-Garmann

i Über einen Zeitraum von drei Wochen bieten die Interkulturellen Wochen eine große Bandbreite an Veranstaltungen an. Zur Pressekonferenz stellten einige Teilnehmer ihre Projekte vor. Foto: Alexander Thieme-Garmann

Bei den Interkulturellen Wochen in Koblenz vom 22. September bis zum 11. Oktober haben Bürgerinnen und Bürger wieder die Chance, in die kulturelle Vielfalt ihrer Stadt einzutauchen. Die Liste an Veranstaltungen ist lang, von Filmabenden über Kochkurse bis hin zu Konzerten. Sie sind die perfekte Gelegenheit, kennenzulernen, was einem bisher vielleicht fremd war.