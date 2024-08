Plus Mülheim-Kärlich Keller in Doppelhaushälfte in Mülheim-Kärlich brennt: Zwei Personen verletzt Von Stefanie Braun i Foto: Detlef Schneider Zu einem Brand im Kellerabteil einer Doppelhaushälfte in Mülheim-Kärlich ist es in der Nacht zum Sonntag gekommen. Der Rauch breitete sich schnell im gesamten Haus aus, zwei Personen wurden leicht verletzt. Die Polizei vermutet einen technischen Defekt als Ursache, Ermittlungen wurden aufgenommen. Lesezeit: 1 Minute

Die Feuerwehr Mülheim-Kärlich sei gegen 3.40 Uhr in der Nacht alarmiert worden, berichtet Wehrführer der Verbandsgemeinde Weißenthurm und nächtlicher Einsatzleiter Arnd Lenarz auf RZ-Anfrage. In einer Doppelhaushälfte in der Luisenstraße wurde ein Feuer in einem Kellerraum festgestellt, wodurch das Haus sehr stark verraucht worden war. Zudem hatte sich der Rauch ...