Plus Koblenz Keinen Investor gefunden: Koblenzer Brauerei schließt Ende Januar Die traditionsreiche Koblenzer Brauerei hat keine Zukunft mehr: Der Betrieb wird zum 31. Januar stillgelegt. Dies teilten der vorläufige Insolvenzverwalter und die Geschäftsführung der Brauerei mit. Von Anke Mersmann, Matthias Kolk

Das endgültige Aus der in finanzielle Schwierigkeiten geratenen Koblenzer Brauerei GmbH ist besiegelt. Wie der vorläufige Insolvenzverwalter, Rechtsanwalt Alexander Jüchser, am Montag mitteilte, sieht er sich "gemeinsam mit der Geschäftsführung gezwungen, den Geschäftsbetrieb am Mittwoch, 31. Januar, einzustellen und die Betriebsstilllegung einzuleiten". Die Belegschaft sei über diesen Schritt am Montag in ...