Koblenz/Kreis Mayen-Koblenz

Einige Veranstaltungen in der Stadt Koblenz und im Kreis MYK sind wegen der Coronavirus-Krise schon abgesagt worden. Jetzt dürften viele weitere folgen. Denn: Das Gesundheitsamt Mayen-Koblenz, das für Stadt und Kreis zuständig ist, hat am Mittwochnachmittag die Empfehlung erteilt, alle Veranstaltungen für März und April abzusagen. Das gilt besonders für Großveranstaltungen in geschlossenen Räumen, heißt es. Damit schließt sich das Kreisgesundheitsamt der Empfehlung der rheinland-pfälzischen Landesregierung an.